Diffidati Salernitana-Juventus: chi sono gli juventini a rischio per la gara contro il Sassuolo?

La lotta al titolo in Serie A si fa sempre più intrigante e piena di colpi di scena. Alla pazza vittoria dell’Inter contro il Verona di ieri, la Juventus deve rispondere in quel di Salerno contro la Salernitana dopo il 6-1 inflitto proprio alla squadra di Inzaghi nel giovedì di Coppa Italia. All’Arechi l’atmosfera sarà calda e tre juventini in particolare dovranno stare attenti a non prendere un cartellino: Danilo, Gatti, McKennie sono attenzionati, in quanto, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida contro il Sassuolo dell’Allianz Stadium di settimana prossima.