Salernitana-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Inter, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento all’Arechi per questa partita davvero delicata per i nerazzurri, che vogliono tornare alla vittoria ma devono farlo su un campo complesso come quello dei campani che cercano punti salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 17 di venerdì 7 aprile.

Salernitana-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.