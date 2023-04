Lecce-Napoli in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 19:00 di venerdì 7 aprile Lecce e Napoli si sfideranno in quello che è il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Un derby del sud a tutti gli effetti al Via del Mare, dove i pugliesi cercano punti salvezza e i partenopei inseguono una reazione dopo il clamoroso 4-0 subito contro il Milan al ‘Maradona’. Spalletti vede lo Scudetto vicino, ma chiede una scossa immediata ai suoi ragazzi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.