Salernitana-Inter in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 17:00 di venerdì 7 aprile Salernitana e Inter scenderanno in campo in occasione del primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo l’impegno in Coppa Italia contro la Juventus che è costato energie fisiche e mentali, i nerazzurri cercano un successo per tornare in carreggiata in campionato. Dopo tre sconfitte consecutive, Inzaghi si gioca tutto all’Arechi contro la formazione di Paulo Sousa, che cerca certezza in termini di risultati e sul piano del gioco. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.