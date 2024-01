Serie A femminile 2023/2024: la Juventus piega il Sassuolo, tris Fiorentina al Pomigliano

Un gol a tempo scaduto di Lineth Beerensteyn regala alla Juventus una vittoria pesantissima in casa del Sassuolo nella tredicesima giornata della Serie A femminile 2023/2024. Dopo un primo tempo in cui non è accaduto nulla di interessante, nella ripresa le bianconere, fresche di vittoria della Supercoppa femminile, trovano un gol fondamentale all’89’ per rosicchiare tre punti alla Roma e portarsi a -3 dal primo posto, con le neroverdi che restano invece ferme a quota 14 punti e al settimo posto, sempre all’interno del gruppo retrocessione.

Qui, con appena 5 punti messi insieme in tredici sfide, c’è ancora Pomigliano: le ragazze campane cedono per 3-1 in casa della Fiorentina, che con questi tre punti resta sempre in scia delle prime due, al terzo posto a quota 31, e non interrompe il proprio ottimo cammino. Il vantaggio viola è di Johannsdottir, nel primo tempo però le ospiti pareggiano i conti con Ferrario. Sarebbe potuto addirittura arrivare il sorpasso nel secondo tempo, ma Ippolito sbaglia un rigore, a quel punto le toscane ritrovano coraggio e con una doppietta di Janogy calano il tris.