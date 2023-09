Salernitana-Frosinone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salernitana e Frosinone, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Due squadre che arrivano a questo anticipo in una situazione completamente opposta. I ciociari sono tra le sorprese di questo inizio di campionato e la sesta posizione in classifica, con tre risultati utili consecutivi, lo dimostra. Inizio complicato, invece, per gli uomini di Paulo Sousa. La sfida è in programma oggi, venerdì 22 settembre alle ore 18:30 all’Arechi di Salerno. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.