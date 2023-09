Lutto nel mondo del calcio: è morto a 81 anni Giovanni Lodetti

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giovanni Lodetti, ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana, morto all’età di 81 anni. Di ruolo centrocampista, era soprannominato ‘Basleta’ per via del mento sporgente e in carriera ha vinto letteralmente tutti i trofei possibili. Con la maglia dei rossoneri ha infatti conquistato 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia. Con la maglia dell’Italia, invece, è salito sul tetto d’Europa nel 1968. Dopo il ritiro divenne commentatore televisivo, ruolo in cui fu molto apprezzato per le sue conoscenze ma anche per la sua simpatia.