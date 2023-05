Salernitana-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Atalanta, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Arechi i campani, ormai di fatto salvi, vogliono reagire al recente ko, come del resto però la Dea che coltiva ancora ambizioni di quarto posto ma non può più perdere punti per strada. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 13 maggio.

Salernitana-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Massimo Gobbi.