Giro d’Italia 2023, classifica generale aggiornata dopo settima tappa: tutto invariato, Leknessund resta in rosa

La classifica generale aggiornata dopo la settima tappa del Giro d’Italia 2023: andiamo a scoprire come cambiano le graduatorie della corsa a tappe sia per la maglia rosa che designa il leader della classifica generale che per le altre maglie, vale a dire la maglia azzurra del leader della classifica della montagna, la maglia ciclamino che riguarda la classifica a punti e la maglia bianca per il miglior giovane. Ecco di seguito le classifiche aggiornate dopo la sesta frazione, partenza e arrivo a Napoli, vinta da Pedersen in volata

ORDINE DI ARRIVO SETTIMA TAPPA

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) 29h02’38” Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick Step) +28″ Aurelien Paret-Paintre (FRA/AG2R Citroen) +30′ Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +1’00” Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +1’12” Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) +1’26” Aleksandr Vlasov (RUS/Bora Hansgrohe) +1’26” Tom Skuijns (LET/Trek Segafredo) 1’29” Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) +1’30” Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +1’59”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Jonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) 110 punti Kaden Groves (AUS/Alpecin-Deceuninck) 99 punti Mads Pedersen (DEN/Trek-Segafredo) 87 punti

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Davide Bais (ITA/Eolo-Kometa Cycling Team) 86 punti Thibaut Pinot (FRA/Groupama – FDJ) 50 punti Karel Vacek (CZE/Corratec Selle Italia) 36 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA