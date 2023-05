Giro d’Italia 2023, ottava tappa Terni-Fossombrone oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 prosegue oggi con l’ottava tappa, la Terni-Fossombrone di 207 chilometri. Un’altra frazione che si preannuncia incerta ed esplosiva, con i muri da affrontare nel finale e le fatiche dell’arrivo di Campo Imperatore nelle gambe. Si preannuncia ancora battaglia sulle strade dell’edizione numero 106 della Corsa Rosa, di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale.

OTTAVA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO 2023: TELECRONISTI E COMMENTATORI IN TV

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero di Terni alle ore 12:00, mentre l’arrivo in quel di Fossombrone è stato programmato tra le 16:55 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La tappa potrà essere seguita dagli appassionati in diretta tv integrale fin dalla partenza sia sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue) che su Eurosport, oltre che in diretta streaming con varie opzioni tra RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Il Giro d’Italia sarà seguito da Sportface giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.