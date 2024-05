Sabalenka-Andreeva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Mirra Andreeva nei quarti di finale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Senza ombra di dubbio una sfida decisamente intrigante, con la bielorussa numero due al mondo che pur soffrendo fin qui è riuscita a conquistarsi un posto tra le migliori otto, restando così in corsa per la difesa del titolo. Dopo il trionfo in Australia non sono stati mesi facili per Sabalenka, che però partita dopo partita sta ritrovando il suo tennis. Questo match si è giocato proprio dodici mesi fa alla Caja Magica, ma negli ottavi di finale. In quel caso non ci fu storia, con Andreeva che riuscì a vincere soltanto quattro games. Ma la giovane russa continua a progredire e in questo torneo sta esprimendo un buon tennis.

Sabalenka e Andreeva scenderanno in campo oggi, mercoledì 1 maggio, alle ore 20:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.