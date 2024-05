Un Borussia offensivo per fermare Mbappè: al Westfalenstadion solo tre gol incassati in questa Champions

Photo LiveMedia/Ralf Ibing/DPPI , Germany, October 04, 2023, UEFA Champions League football match FOOTBALL - CHAMPIONS LEAGUE - DORTMUND v MILAN Image shows: Borussia Dortmund coach Edin Terzic during the UEFA Champions League, Group F football match between Borussia Dortmund and AC Milan on October 4, 2023 at Signal Iduna Park in Dortmund, Germany LiveMedia - World Copyright

La fase a gironi di questa stagione europea offre una prima lezione ad Edin Terzic su come affrontare il Paris Saint Germain in quella che è la quinta semifinale di Champions League della storia del suo Borussia Dortmund. Nel match di andata, al Parco dei Principi, il tecnico dei gialloneri schierò un 3-5-2 conservativo, ritrovandosi però sotto 2-0 al fischio finale. Nel match di ritorno Terzic propose invece un 4-2-3-1 super offensivo con Brandt al fianco di Ozcan a centrocampo e Adeyemi, Reus e Bynoe Gittens alle spalle di Fullkrug. Finì 1-1, un lasciapassare per entrambe a sfavore del Milan, ma fu il Dortmund (primo nel girone) in quell’occasione ad avere più occasioni. Anzi, nei minuti finali Luis Enrique decise di accontentarsi del pareggio (e quindi del secondo posto del girone) chiedendo alla sua squadra di pensare a difendersi, scatenando il disappunto di Kylian Mbappè. Stavolta non ci sono calcoli di classifica. L’andata è prevista stasera (ore 21) al Westfalenstadion, dove il Borussia in questa stagione europea è ancora imbattuto e dove ha subìto in totale solamente tre gol (2 dall’Atletico e 1 proprio dai parigini). La squadra tedesca inoltre è uscita sconfitta solo in una delle sue precedenti otto partite in casa nelle semifinali Uefa. Rispetto al doppio confronto della fase a gironi, il Borussia ha cambiato volto. C’è un singolo in più: Jadon Sancho, pronto a partire titolare con Brandt e Adeyemi alle spalle di Fullkrug, mentre Sabitzer ed Emre Can agiranno in mediana. La linea a quattro sarà composta da Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen a protezione di Kobel. Davanti avranno la squadra che, insieme al Manchester City, ha segnato più gol in questa fase ad eliminazione diretta (10 reti). Pochi i dubbi di formazione per Luis Enrique che, dopo il titolo in Francia vinto in anticipo, è chiamato al salto di qualità in Champions. Donnarumma è intoccabile tra i pali, mentre Hakimi, Marquinhos, Hernández e Mendes partiranno dal 1′ in difesa. Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz a centrocampo con Dembélé e Barcola ai lati di Mbappè. Come fermare il fuoriclasse francese, destinato a lasciare il PSG in estate, è la tesi di laurea di qualsiasi allenatore si ritrovi ad affrontarlo in Champions League. Edin Terzic ha la fortuna di avere due esperienze formative recenti nella scorsa fase a gironi.