Rybakina-Collins in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Elena Rybakina sfiderà Danielle Collins nella finale del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Le due giocatrici hanno risolto in maniera opposta i loro rispettivi impegni di semifinale. La kazaka, numero quattro del ranking mondiale, ha superato solamente al tie-break decisivo la veterana bielorussa Victoria Azarenka. La beniamina di casa, invece, ha spazzato via in due parziali la russa Ekaterina Alexandrova, giustiziera in ottavi di finale della campionessa polacca Iga Swiatek. Secondo le quote dei bookmakers sarà la vincitrice di Wimbledon 2022 a partire con i favori del pronostico. Quest’ultima, infatti, è in vantaggio per 3-1 nel computo degli scontri diretti. Ben tre di questi, tuttavia, hanno trovato il loro epilogo al terzo e decisivo set, sintomo che Collins possiede tutte le carte in regola per poter fare una partita alla pari con Rybakina.

