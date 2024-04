Ruud-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Montecarlo 2024

Casper Ruud se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nella finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. In tanti si aspettavano un atto conclusivo tra Djokovic e Sinner, invece saranno due grandi esperti della terra battuta a sfidarsi per il titolo. Il norvegese è reduce da un’impresa contro il serbo, dato che fino a oggi non aveva mai vinto neanche un set nei suoi confronti. Per Ruud si stratta della seconda finale in un 1000 dopo quella persa a Miami due anni fa. Tsitsipas qui ha bei ricordi, ha già vinto in due occasioni il torneo e può considerarsi il favorito, dopo aver mostrato un ottimo tennis in questi giorni.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Ruud e Tsitsipas scenderanno in campo domenica 14 aprile sul Court Ranier III a partire dalle 15:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.