Rune-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Internazionali d’Italia 2023

Holger Rune affronterà Daniil Medvedev nella finale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Prosegue a ritmo molto intenso la scalata nel ranking del giovane tennista danese, che da lunedì potrà festeggiare la sua miglior classifica al n°6 del mondo. Rune, che non aveva iniziato alla grande la sua stagione nei tornei sul cemento, sta invece ottenendo risultati di rilievo in questo mese e mezzo sul rosso: prima la finale a Monte-Carlo, poi la vittoria a Monaco di Baviera e ora arriva un’altra finale 1000. Ora la sfida contro Medvedev, protagonista di gran lunga della sua migliore settimana in carriera nella città capitolina. Prima di quest’anno non aveva mai vinto una partita al Foro Italico e ora andrà invece a caccia del primo titolo 1000 sul rosso. Rune si è aggiudicato l’unico precedente tra i due, giocato solamente poche settimane fa nel Principato: in quell’ocasione finì 6-3 6-4.

Rune e Medvedev scenderanno in campo domenica 21 maggio alle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire il match anche in diretta e in chiaro su Italia 1. In alternativa, anche Sportface.it seguirà questa finale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.