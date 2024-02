Rukh Lviv-Brazzeville oggi in tv: data, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ruku Lviv-Brazzeville, match valevole per la fase a gironi della Viareggio Cup 2024. Siamo giunti alla seconda giornata di uno dei tornei più importanti a livello giovanile. Tutte le squadre andranno a caccia della vittoria per dare l’assalto al titolo che, nella scorsa stagione, venne assegnato al Sassuolo per la terza volta nella sua storia. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 15 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà una diretta testuale con costanti aggiornamenti in tempo reale.

RISULTATI E CLASSIFICA