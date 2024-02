Achraf Hakimi non dimentica i nerazzurri: “Sono interista, possono vincere lo Scudetto”

“Ho dimenticato un po’ l’italiano ma provo comunque a parlare. Siamo contenti della vittoria, non era facile battere la Real Sociedad. Dopo la Coppa d’Africa devo cambiare il chip subito per fare tutto al meglio, sono felice di essere qui e di aiutare la mia squadra”. Lo ha detto a Sky il terzino del Psg, Achraf Hakimi dopo la vittoria per 2-0 sulla Real Sociedad nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per l’ex Inter c’è spazio anche per un commento sulle ambizioni Scudetto della squadra di Simone Inzaghi: “Penso che quest’anno l’Inter possa vincere lo scudetto. Sono interista e seguo molto l’Inter e mi aspetto che facciano una buona stagione”.