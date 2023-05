Rublev-Hanfmann oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Andrey Rublev se la vedrà contro Yannick Hanfmann negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Dopo l’exploit di Madrid, il tedesco si è qualificato anche a Roma e ha superato ben tre turni nel tabellone principale, battendo avversari del calibro di Jarry, Fritz e Cecchinato. Sulla sua strada troverà ora uno dei migliori giocatori al mondo su terra rossa nonché fresco vincitore del Masters 1000 di Monte-Carlo. Si tratta di Rublev, che a Roma ha debuttato con una comoda vittoria ai danni di Molcan e poi si è ripetuto contro Davidovich Fokina. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio il russo, che ha anche vinto l’unico precedente, all’Australian Open nel 2021.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Rublev e Hanfmann scenderanno in campo oggi (martedì 16 maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto incontro di giornata sul Grandstand dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ottavo di finale tra Rublev e Hanfmann garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.