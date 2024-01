Roma-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Verona, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico è finita l’avventura di Mourinho e inizia quella di De Rossi: c’è grande attesa per vedere alla prova i giallorossi contro una formazione in lotta per la salvezza come quella scaligera. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di sabato 20 gennaio.

Roma-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.