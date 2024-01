Diffidati Roma-Verona, i giallorossi a rischio squalifica in vista della Salernitana

Daniele De Rossi debutta sulla panchina della Roma alle 18:00 di sabato 20 gennaio nel match casalingo contro il Verona. Obiettivo tre punti per i giallorossi che non possono permettersi di perdere altro terreno nella corsa Champions. L’ex centrocampista vuole partite bene all’Olimpico in un ciclo di partite sulla carta favorevole. Dopo il Verona, la Roma farà visita alla Salernitana. C’è da monitorare quindi anche la situazione legata ai calciatori diffidati, dopo le squalifiche di Cristante e Mancini (che riazzerano il conto dei gialli). Sono due al momento i giocatori della Roma in diffida: Rasmus Kristensen e Leandro Paredes. Tre invece quelli del Verona: Magnani, Suslov e Ngonge con quest’ultimo che però è in procinto di passare al Napoli. Nel prossimo turno il Verona dovrà vedersela contro il Frosinone.

DIFFIDATI ROMA: Kristensen e Paredes

DIFFIDATI VERONA: Magnani, Suslov e Ngonge