Carrarese-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Pineto, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana, dopo un avvio di torneo strepitoso, si è un po’ arenata ma resta comunque tra le prime della classe e ora spera di accorciare le distanze dalla Torres capolista. La squadra abruzzese, dal suo canto, arrivano all’ottimo pareggio contro il Cesena e ha intenzione di provare a fermare un’altra big del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 259.

