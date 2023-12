Roma-Sheriff oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 14 dicembre la Roma sfida all’Olimpico lo Sheriff in occasione della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky (201 e 252) e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti sulla serata dei giallorossi, che hanno poche chance di finire al primo posto del girone. La Roma andrà agli ottavi se batterà lo Sheriff e lo Slavia perderà col Servette, oppure se vincerà con un margine superiore a quattro gol e lo Slavia pareggerà. Se lo Slavia pareggia e la Roma vince con quattro gol di scarto chiudendo con esattamente la stessa differenza gol, la qualificazione si deciderà sui gol fatti, poi sui gol segnati in trasferta (questo criterio penalizza i giallorossi).