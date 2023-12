Rakow-Atalanta, programma e telecronisti Sky, TV8 e Dazn Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Rakow-Atalanta, match della sesta e ultima giornata di Europa League 2023/2024. I nerazzurri hanno già vinto il girone e dunque vedremo tante seconde linee in questa sfida in terra polacca a Czestochowa, di fatto inutile per quanto riguarda la Dea. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di giovedì 14 dicembre.

Rakow-Atalanta sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi e su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini.