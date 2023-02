Roma-Salisburgo in tv: data, orario e diretta streaming ritorno playoff Europa League 2022/2023

Roma-Salisburgo sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. Contro la temibile formazione austriaca c’è il secondo dei due atti per i giallorossi, in palio il pass per gli ottavi di finale. Chi avrà la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di giovedì 23 febbraio, diretta tv su Sky Sport Uno, con tutta probabilità anche su TV8 in chiaro, streaming su Sky Go e su Dazn.