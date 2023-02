Regolamento ritorno Manchester United-Barcellona: cosa succede se finisce pareggio

Dopo lo spettacolare pareggio per 2-2 maturato nella sfida di andata del Camp Nou, Barcellona e Manchester United tornano ad affrontarsi nel match valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. I blaugrana dovranno cercare il colpaccio all’Old Trafford per staccare il biglietto per gli ottavi di finale, ma anche i Red Devils saranno costretti a portare a casa il successo per qualificarsi. Il regolamento, infatti, prevede che i gol in trasferta non valgano più doppio, così in caso di qualsiasi nuovo pareggio si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Nel caso in cui una delle due squadre vincesse la partita, sarebbe automaticamente qualificata agli ottavi.