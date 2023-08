Roma-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Salernitana, match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico i giallorossi sfidano i campani per una partita che fu, a campi invertiti, anche la prima di Mou su questa panchina, e che ora costituisce un banco di prova importante per iniziare bene la stagione. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di domenica 20 agosto.

Roma-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.