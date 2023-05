Roma-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Salernitana, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. I giallorossi vogliono una vittoria per prepararsi al meglio all’imminente finale di Europa League e per difendere comunque il sesto posto, d’altro canto i granata, salvezza aritmetica raggiunta, puntano a far bella figura all’Olimpico. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di lunedì 22 maggio.

Roma-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Ambrosini.