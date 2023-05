Highlights Italia-Brasile 3-2, Mondiale Under 20 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 42

È un esordio con i fiocchi quello dell’Italia nel Mondiale Under 20 Argentina 2023: i ragazzi guidati da Carmine Nunziata giocano un primo tempo spettacolare e poi, grazie ad un’ottima gestione e ad una solida fase difesiva messe in mostra nella seconda frazione, portano a termine l’impresa di battere il Brasile: 3-2 il punteggio in favore dei giovani rappresentanti del tricolore, che danno il via con il sorriso alla loro avventura argentina. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.