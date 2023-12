Roma-Napoli, Mourinho in conferenza stampa: canale, orario e streaming

Alle 12:30 di oggi, venerdì 22 dicembre Josè Mourinho interverrà in conferenza stampa per presentare Roma-Napoli, big match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre cercano il riscatto all’Olimpico: i giallorossi vengono dalla sconfitta di Bologna, mentre i partenopei sono reduci dal pesante ko in Coppa Italia contro il Frosinone. Non mancano i temi caldi del giorno: Superlega, futuro, mercato. E naturalmente la partita che può rappresentare una svolta in negativo o in positivo della stagione. La conferenza stampa della vigilia sarà disponibile live sui canali social (Youtube, Facebook, Twitter) della società giallorossa. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

