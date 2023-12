Sergio Rico parla del coma: “Ricordo un sogno in cui incontravo il mio defunto padre”

“Ricordo solo un sogno. C’erano due strade, andavo in una direzione e vidi mio padre nell’altra. Lo chiamavo ‘papà, papà!’, “Ma non mi ha risposto. Ne ho parlato con amici che si dedicano alla psicologia e quello che mi hanno detto è che non era ancora il mio momento.” Sergio Rico, a distanza di mesi dal ritorno a casa dopo il coma in seguito a una caduta da cavallo, ricorda ai microfoni di Dazn Spagna i momenti difficili. Tra le sue testimonianze colpisce uno dei suoi unici ricordi lucidi: Sergio Ramos era al suo fianco. “Era un FaceTime con Sergio e ho iniziato a parlare con lui. Gli dicevo che quella mattina ero stato al supermercato e che avevo conosciuto i suoi genitori. Sergio mi guardava come a dire: ‘Cosa dice questo?'”