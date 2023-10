Roma-Monza, Mourinho in conferenza stampa: programma, orario, tv e streaming

Alle 14:30 di sabato 21 ottobre l’allenatore della Roma, Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza all’Olimpico, in occasione della nona giornata di Serie A 2023/2024. Archiviata la sosta nazionali, lo Special One punta alla vittoria contro i biancorossi di Raffaele Palladino. Llorente e Smalling sono di nuovo disponibili, ma solo lo spagnolo dovrebbe tornare titolare. Da valutare invece Renato Sanches e proprio le condizioni dell’ex Psg rappresentano un tema caldo per il tecnico portoghese. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sui canali social (Youtube, Facebook, Twitter) della società giallorossa. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

