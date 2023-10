Verona-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Verona e Napoli, valevole per la nona giornata di Serie A 2023/2024. I partenopei vogliono ripartire dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina ma dovranno farlo senza l’infortunato Osimhen, sostituito da Simeone o Raspadori. A caccia di punti anche la squadra di Baroni, che dopo le due vittorie in avvio di campionato ha ottenuto 2 pareggi e 4 sconfitte nelle restanti gare. La sfida è in programma oggi, sabato 21 ottobre alle ore 15:00 al Bentegodi. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.