Roma-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno quarti Europa League 2023/2024

La Roma ospita il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023/2024. Alle 21.00 di oggi, giovedì 18 aprile, va in scena l’atto secondo del derby italiano tra le due formazioni, che vogliono continuare a cullare le proprie ambizioni nella seconda competizione europea. I giallorossi arrivano alla sfida forti delll’1-0 maturato a San Siro la scorsa settimana, ma non sarà facile contro un Milan in cerca di rivalsa e che ha nell’Europa League ormai l’ultima ambizione stagionale, dando per assodato il secondo posto in campionato. Nel week-end Pioli ha fatto riposare diversi giocatori nel pareggio di Sassuolo, e lo stesso ha fatto De Rossi nei 70′ giocati a Udine prima della sospensione per il malore di Ndicka. La partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 252, oltre che in chiaro su Rai 1 e in streaming su NOW, Sky Go e RaiPlay.