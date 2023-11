Roma-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Lecce, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i giallorossi capitolini devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica, qualche difficoltà negli ultimi tempi per i giallorossi salentini comunque con una discreta classifica. Appuntamento alle ore 18 di domenica 5 novembre, chi riuscirà a vincere?

Roma-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel.