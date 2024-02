Roma-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Inter, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico snodo fondamentale per il campionato: da una parte i giallorossi a caccia della quarta vittoria di fila, dall’altra la capolista nerazzurra che non vuol certo fermarsi ora e anzi vuole scappare. Chi la spunterà? Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 10 febbraio.

Roma-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.