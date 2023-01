Roma-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Fiorentina, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. I giallorossi devono vincere e convincere per scrollarsi di dosso alcune critiche, i viola dal canto loro giocano per confermare i recenti passi avanti e per accorciare in classifica in chiave europea. Chi avrà la meglio allo stadio Olimpico? Si parte alle ore 20.45 di domenica 15 gennaio.

Roma-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi.

