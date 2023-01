Diffidati Roma-Fiorentina: i giallorossi a rischio squalifica per lo Spezia

La Roma ospita la Fiorentina nella diciottesima giornata di Serie A. La squadra di Mourinho cerca i tre punti in un Olimpico sold out contro i viola per restare in scia con le squadre europee. Nella prossima giornata i giallorossi faranno visita allo Spezia. Mourinho al Picco ritroverà Roger Ibanez, squalificato con i viola, ma dovrà tenere d’occhio la situazione di altri quattro titolarissimi: Celik, Mancini, Cristante e Zaniolo infatti sono i diffidati della Roma. Un solo diffidato in casa Fiorentina: Mandragora.

Diffidati Roma in vista dello Spezia

Celik, Mancini, Cristante, Zaniolo

