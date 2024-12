Tutto pronto per Roma-Busto Arsizio, partita valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. La squadra di Giuseppe Cuccarini, fanalino di coda della classifica, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare la terza vittoria stagionale e guadagnare così posizioni. Serve però una grande prestazione per fermare le farfalle di coach Enrico Barbolini, che vanno a caccia del quinto successo consecutivo per consolidare il quinto posto. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 8 dicembre al Palazzetto Dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Smi Roma Volley ed Eurotek Uyba Busto Arsizio della massima serie del campionato italiano.

COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

STREAMING E TV – La partita Roma-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.