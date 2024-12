Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Avellino-Sorrento, match valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Lupi irpini in crisi, senza vittorie da cinque partite e scivolati al sesto posto; gli ospiti invece si sono rilanciati con le recenti vittorie contro Messina e Giugliano, che gli hanno permesso di portarsi al quinto posto, a -2 dal Monopoli terzo.

Avellino-Sorrento: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.