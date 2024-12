Il programma e i telecronisti su Sky di Ajax-Lazio, match valido per la sesta giornata del girone unico dell’Europa League 2024/2025. Ad Amsterdam partita ad altissimo rischio quella tra i lancieri e i biancocelesti, questo in virtù del divieto di trasferta imposto non senza polemiche dal sindaco della città olandese ai tifosi ospiti, che però potrebbero comunque presentarsi in città. C’è inoltre la grande occasione per la squadra di Baroni, stavolta si parla di campo, di qualificarsi per gli ottavi di finale, visto che è reduce da 13 punti nelle prime cinque e con un successo sarebbe praticamente dentro alle prime otto. L’avversaria, allenata dall’italiano Farioli, è però senz’altro di altissimo livello. Chi trionferà alla Johann Cruijff Arena? Si parte alle ore 21 di giovedì 12 dicembre.

I TELECRONISTI DI AJAX-LAZIO

Ajax-Lazio sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Nando Orsi.