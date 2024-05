Roma-Bayer Leverkusen oggi in tv in chiaro? Canale, orario e streaming andata semifinale Europa League 2023/2024

La Roma ospiterà il Bayer Leverkusen nel match valido per l’andata della semifinale di Europa League 2023/2024. I giallorossi sono ormai un habitué delle fasi finali delle competizioni europee e, curiosamente, a separarli dall’atto conclusivo c’è proprio la squadra battuta dodici mesi fa. Il Leverkusen però non è lo stesso dell’anno scorso, tanto che ha vinto la Bundesliga ed è ancora imbattuto. I ragazzi di De Rossi tenteranno perciò di infliggere loro la prima sconfitta stagionale, pur consapevoli che si deciderà tutto a ritorno. La partita è in programma oggi, giovedì 2 maggio, alle ore 21.00 e sarà trasmessa su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su NOW e SkyGO. Disponibile infine una diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.