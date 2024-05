Giro d’Italia 2024, Pogacar: “Percorso adatto alle mie caratteristiche, voglio la maglia rosa a Roma”

“Essere per la prima volta sul grande palco del Giro mi riempie di orgoglio. Il percorso è pieno di tappe mozzafiato ma ho una squadra formidabile al mio fianco. Il percorso dovrebbe essere adatto alla caratteristiche mie e della squadra ma questo è il Giro e tutto può succedere”. Lo ha detto Tadej Pogacar, ciclista della UAE Emirates e favorito per la vittoria del Giro d’Italia 2024, in conferenza stampa a due giorni dal via della corsa rosa: “Affronteremo questa corsa a tappe giorno dopo giorno, passo dopo passo, assicurandoci di fare il miglio per arrivare al successo finale. È davvero un onore per me debuttare in questa gara leggendaria. Siamo abituati a essere favoriti, noi della Uae Emirates, a volte corrono proprio contro di noi, dovremo essere bravi a controllare la situazione fin dalle prime tappe. Gli avversari per la classifica generale non mancano, in prima fila Romain Bardet e Garaint Thomas, che al Giro va sempre forte. E poi ci sono giovani interessanti che possono emergere”.

Pogacar sogna la doppietta Tour-Giro: “Ma non mi interessa indossare la maglia il primo o il secondo giorno, quel che importa è averla a Roma, alla fine del Giro. Per questo sarà importante dosare le forze, arrivare all’ultima settimana ancora con tanta benzina in corpo”.