Roma-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Atalanta, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Si chiude il girone di andata del campionato con questo scontro diretto per le zone europee, chi vince resta in scia in ottica Champions, chi perde rischia di scivolare troppo indietro, dunque punti preziosissimi in palio. Chi vincerà all’Olimpico, i giallorossi o i nerazzurri? Si parte alle ore 20.45 di domenica 7 gennaio.

Roma-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Alessandro Budel.