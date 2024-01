Juventus, Barzagli su Dazn: “Sì, questo è il miglior Allegri di sempre”

“Sì, questo è il miglior Allegri di sempre”. L’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ha parlato così ai microfoni di Dazn in risposta a una domanda su Massimiliano Allegri posta dopo la vittoria, soffertissima, dei bianconeri in casa della Salernitana. Nella spiegazione del suo parere, Barzagli ha messo a confronto le rose della sua Juve vincente nel quinquennio dei cinque scudetti e la formazione con tanti giovani schierata in questa stagione.