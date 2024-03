Rimini-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Pescara, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono reduci da un periodo altalenante e sperano di conquistare i tre punti davanti ai loro tifosi per provare a restare aggrappati alla zona playoff. La compagine abruzzese, dal suo canto, è in grande difficoltà e ha assolutamente bisogno di cambiare marcia in questo finale di stagione. La compagine romagnola ha ottenuto tre sconfitte e due vittorie negli ultimi cinque incontri e sperano di vincere per riavvicinarsi alla zona playoff. Gli abruzzesi, invece, sono reduci da un solo successo conquistato nelle ultime cinque gare e vogliono concludere la regular season nel migliore dei modi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 15 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

