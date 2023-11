Rimini-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Perugia, match valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La squadra romagnola è in grande difficoltà in campionato, ma spera di cogliere almeno una gioia in questa manifestazione per garantirsi il pass per gli ottavi di finale. Il club umbro, dal suo canto, dopo il pareggio in campionato ha intenzione di ritrovare la vittoria e qualificarsi al turno successivo. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 9 novembre alle ore 17:00; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida.

