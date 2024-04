Replica Sinner-Rune oggi in tv: canale e orari quarti Masters 1000 Montecarlo 2024

In programma la replica del match tra Jannik Sinner e Holger Rune questa sera: oggi in tv, dunque, sarà possibile rivivere la splendida vittoria, sofferta contro un altro giovane fenomeno come il danese, in tre set nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, che ha spalancato all’altoatesino le porte della semifinale, oltre alla possibilità di restare numero due al mondo Atp. E’ Sky a detenere i diritti tv in esclusiva del torneo del Principato e dopo aver trasmesso in diretta la partita intorno all’ora di pranzo, sempre nella giornata di venerdì 12 aprile, proporrà la replica dell’incontro tra Sinner e Rune alle ore 21 sul canale Sky Sport Tennis, numero 203 del decoder Sky. Appuntamento dunque, per chi ha già visto l’incontro e vuole rivederlo e per chi invece per la prima volta assisterà a questo quarto di finale, questa sera: poi domani sarà tempo di semifinale, in diretta sempre su Sky.

GLI HIGHLIGHTS