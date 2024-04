MotoGP, prove libere GP Americhe oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La MotoGP sbarca oltreoceano per il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del motomondiale 2024, dopo tre settimane di stop. Il fine settimana avrà luogo sul Circuito delle Americhe, in Texas, che ospita la MotoGP con continuità dal 2013. Lo scorso anno, è Stato Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi la vittoria della sprint, mentre il Gran Premio domenicale ha visto il trionfo di Alex Rins. In questo weekend è attesa l’accensione della lotta al titolo, con Jorge Martin al momento leader con 60 punti, seguito da Brad Binder e da Enea Bastianini.

Si scenderà in pista per la prima volta nella giornata di venerdì 12 aprile, con la prima sessione di prove libere prevista per le 17:40 italiane. Successivamente, i ventidue piloti torneranno sull’asfalto per il pre-qualifiche, con il semaforo verde in programma per le 21:55. Durante sabato 13 aprile, poi, ecco che si tornerà in pista per l’ultima sessione di prove libere, che avrà il via libera alle 17:05 italiane. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre saranno disponibili in diretta anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW.