Renate-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Trento, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine padrona di casa ha bisogno di punti per restar in piena zona playoff e continuare a sognare in grande in vista del finale di stagione. La squadra trentina, dal suo canto, è una delle sorprese del torneo e spera di continuare su questa strada anche nel nuovo anno. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

