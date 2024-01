Renate-Pergolettese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Renate-Pergolettese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. 29 punti per i padroni di casa, appena dentro alla zona playoff, 23 per gli ospiti invischiati in zona playout. Chi vincerà allo stadio Città di Meda? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 20 gennaio, diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.